مقتل 10 جنود في هجوم على نقطة تفتيش جنوبي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قُتل 10 جنود أفغان وأصيب 4 آخرون، السبت، إثر هجوم شنه عناصر حركة طالبان في ولاية هلمند جنوبي البلاد.

قال عمر زواك، المتحدث باسم حاكم الإقليم، إن انفجارا قويا أصاب أولاً نقطة تفتيش تابعة للجيش الأفغاني في وقت متأخر من الجمعة، تلته معركة نارية استمرت لساعات.

وتصاعدت وتيرة العنف في أفغانستان خلال الفترة الأخيرة؛ حيث لفت تقرير نشرته الأمم المتحدة إلى عدد "غير مسبوق" من القتلى والجرحى المدنيين في أفغانستان، سقطوا من شهر يوليو/تموز حتى سبتمبر/أيلول من هذا العام.

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ووصفت الأمم المتحدة هذا العنف، الذي سلط التقرير الضوء عليه، بأنه "غير مقبول بتاتا"؛ حيث أفاد التقرير بمقتل 1174 شخصا وإصابة 3139، بزيادة نسبتها 42% على الفترة نفسها من العام الماضي.

والثلاثاء، أدى هجوم آخر على نقطة تفتيش في مقاطعة بلق إلى مقتل سبعة جنود أفغان على الأقل. في ذلك الوقت، قالت طالبان إنها أسرت أيضا أربعة جنود أفغان وصادرت أسلحة وذخيرة.

والخميس، أعلنت وسائل إعلام محلية مقتل 10 جنود أفغان، إثر انفجار دراجة مفخخة بالقرب من نقطة تفتيش شمالي البلاد.