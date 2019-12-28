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مقتل 61 شخصا على الأقل في انفجار سيارة مفخخة بمقديشو

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

وكالات

السبت 2019/12/28 12:01 م بتوقيت أبوظبي

انفجار بالعاصمة الصومالية - أرشيفية

قتل أكثر من 61 شخصا وأصيب آخرون بجروح، السبت، إثر انفجار عنيف لسيارة مفخخة غرب العاصمة الصومالية مقديشو.

وقال ضابط الشرطة إبراهيم محمد: "كان الانفجار مدمراً، يمكنني تأكيد مقتل أكثر من 20 مدنيا، هناك العديد من الجرحى وقد تكون الحصيلة أعلى".

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وأفاد شاهد عيان يدعى أحمد معلم بأن "22 جثة أحصيت، جميعهم مدنيون وكان هناك أكثر من 30 جريحا، إنه يوم أسود".

وذكرت "إذاعة شبيلي" الصومالية نقلا عن شهود عيان أنه تم تفجير السيارة المفخخة في مكتب ضرائب في محيط نقطة التفتيش وأعقب ذلك إطلاق نار مستمر من قبل قوات الأمن.

ولم تصدر حصيلة رسمية عن ضحايا الهجوم، إلا أن الشرطة المحلية فرضت طوقا أمنيا على المنطقة.

وتشن حركة الشباب المرتبطة بالشبكة الدولية لتنظيم القاعدة الإرهابي هجمات منتظمة داخل البلد الذي مزقته الحرب الأهلية منذ عام 1992 حين أطاح أمراء الحرب بديكتاتور ثم تحولوا لقتال بعضهم.

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