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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مشاهد أولية للانفجار الانتحاري في العاصمة الصومالية مقديشو (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
نشر ناشطون مقطع فيديو يظهر اللحظات الأولية لانفجار الانتحاري في الصومال.
وقتل أكثر من 30 شخصًا وأصيب آخرون بجروح، السبت، إثر انفجار عنيف لسيارة مفخخة غرب العاصمة الصومالية مقديشو.
وقال ضابط الشرطة إبراهيم محمد "كان الانفجار مدمراً، يمكنني تأكيد مقتل أكثر من 20 مدنيًا، هناك العديد من الجرحى وقد تكون الحصيلة أعلى".
وذكر شاهد عيان يدعى أحمد معلم "أحصيت 22 جثة، جميعهم مدنيون وكان هناك أكثر من 30 جريحًا، إنه يوم أسود".
وذكرت "إذاعة شبيلي" الصومالية نقلا عن شهود عيان أنه تم تفجير السيارة المفخخة في مكتب ضرائب في محيط نقطة التفتيش وأعقب ذلك إطلاق نار مستمر من قبل قوات الأمن.
ولم تصدر حصيلة رسمية عن ضحايا الهجوم، إلا أن الشرطة المحلية فرضت طوقا أمنيا على المنطقة.
وتشن حركة الشباب المرتبطة بالشبكة الدولية لتنظيم القاعدة الإرهابي هجمات منتظمة داخل البلد الذي مزقته الحرب الأهلية منذ عام 1992 حين أطاح أمراء الحرب بدكتاتور ثم تحولوا لقتال بعضهم البعض
مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة في #الصومالhttps://t.co/gwiMU5MQIl#البيان_القارئ_دائما— صحيفة البيان (@AlBayanNews)
مقتل ما لا يقل عن 5 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة في #الصومالhttps://t.co/gwiMU5MQIl#البيان_القارئ_دائما— صحيفة البيان (@AlBayanNews) December 28, 2019
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