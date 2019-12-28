يوم أسود في مقديشو.. 30 قتيلاً بينهم طلاب مدارس في تفجير سيارة مفخخة

في حادث مروع، قُتل أكثر من 30 شخصًا وأصيب آخرون بجروح إثر انفجار عنيف وقع بمركبة في العاصمة الصومالية مقديشو السبت، بحسب ما أفادت الشرطة وشهود.

وأفاد مراسل العربية/الحدث أن شهود عيان قالوا إن حصيلة قتلى التفجير بلغ نحو 30 شخصاً، حتى الآن وسط مخاوف من ارتفاع العدد.

كما أوضح أن معظم القتلى مدنيون بينهم طلاب جامعات ومدارس.

في حين قال ضابط في الشرطة "كان الانفجار مدمراً. يمكنني تأكيد مقتل أكثر من 20 مدنيًا. هناك العديد من الجرحى وقد تكون الحصيلة أعلى".

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إلى ذلك، قال شاهد عيان يدعى أحمد معلم "أحصيت 22 جثة، جميعهم مدنيون وكان هناك أكثر من 30 جريحًا. إنه يوم أسود".

وذكر مراسل قناة العربية فى دول الصومال أن حصيلة تفجير السيارة المخففة فى العاصمة مقديشو، الذى وقع صباح اليوم السبت، وصل إلى 30 قتيلا، بينهم طلاب جامعات ومدارس، حيث وقع الانفجار مع خروج الطلاب إلى المدارس والجامعات فى أول أيام الأسبوع.

ووفقا لـ"سكاى نيوز"، ذكر النقيب محمد حسين، أن الانفجار استهدف مركزا لتحصيل الضرائب خلال ساعة الذروة الصباحية فى مقديشو، ولم تتبنى أى جهة مسئوليتها عن الهجوم، إلا أن جماعة "الشباب" المرتبطة بالقاعدة، غالبا ما تقف وراء مثل هذه الاعتداءات.

وقالت الشرطة الصومالية إن سيارة مفخخة انفجرت عند نقطة تفتيش أمنية فى العاصمة مقديشيو، ما أسفر عن مقتل 30 شخصا على الأقل وسقوط عدد من المصابين، حيث نجحت قوات الأمن فى قتل جميع العناصر المسئولة عن الهجوم، وفق ما صرح به نائب المفوض العام للشرطة فى مقديشيو.

وكان حادث اليوم، هو الثانى بعد أيام قليلة من انفجار وقع بالقرب من المقر الرئاسى فى العاصمة الصومالية مقديشيو، حيث لقى 10 أشخاص حتفهم، فيما أصيب 11 آخرون بجروح من جراء حادث اعتداء شنته حركة "الشباب" الصومالية المتمردة.