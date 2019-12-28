وزير الثقافة السعودي يكشف عن مفاجأة سارة الاسبوع المقبل

أعلن ​وزير الثقافة​ السعودي بدر بن عبد الله بن فرحان ​آل سعود​ عن "مفاجأة سارة تشهدها ​السعودية​ الأسبوع المقبل تتعلق بقطاع التعليم". ولفت وزير الثقافة السعودي في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ قائلا "التعليم أولا.. التعليم أخيرا.. مفاجأة سارة الأسبوع القادم"، ولم يكشف عن أي ​تفاصيل​.

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