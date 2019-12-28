العثور على جثث ضحايا تحطم مروحية بمنطقة نائية في هاواي

أفادت السلطات المحلية قي ​هاواي​ بأنه تم العثور على جثث ستة قتلى في حادث تحطم ​مروحية​ اختفت من الرادار.

وأشار مسؤول في دائرة إطفاء جزيرة كاواي في هاواي كانوهو الى انه "يمكننا أن نؤكد أن هناك سبعة أشخاص كانوا على متن مروحية ووجدنا ست جثث.. لا يوجد دليل على أنه قد يكون هناك ناجون".

وتشير سجلات المجلس الوطني لسلامة النقل إلى أن الحادث هو التاسع على الأقل من بين حوادث طائرات الهليكوبتر السياحية في هاواي خلال السنوات الخمس الماضية وهو الأسوأ إلى حد بعيد.

وتضم القائمة المؤكدة لمن كانوا على متن الطائرة خلال الرحلة المشؤومة ستة ركاب، بينهم طفلان، بالإضافة إلى الطيار وفقا لما قاله سولومون كانوهو رئيس فرقة الإطفاء في مقاطعة كاواي.

وأضاف كانوهو:"إدارة الإطفاء في كاواي أوقفت جهود البحث والانتشال بسبب ​الضباب​ وانخفاض مستوى الرؤية لكنها تعتزم استئناف العملية ".