الصين تطلق أحد أقوى صواريخ الفضاء في العالم

أطلقت ​الصين​ أحد أقوى ​صواريخ​ الفضاء في ​العالم​ في خطوة حاسمة نحو مهمتها المخطط لها للوصول إلى ​المريخ​ في عام 2020.

وانطلق ​صاروخ​ "لونغ مارش 5" من موقع ونشانغ في جزيرة هاينان في الساعة 20.45 بالتوقيت المحلي (12.45 ت غ)، وفق مشاهد بثها مباشرة التلفزيون الرسمي.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة أنه "بعد أكثر من ألفي ثانية وضع القمر شيغيان 20 في المدار"، لافتة الى أن "عملية الإطلاق تسمح باختبار تكنولوجيات أساسية لمهمات مقبلة في الفضاء"، مشيرة الى أن "هذا ما يجعل الصاروخ الصيني موازيا لصاروخ "أريان 5" الأوروبي، والأمريكي "دلتا 4 هيفي"، أو الروسي "بروتون أم"، معتبرة أن "هذا الإطلاق يعتبر أحدى الركائز الأساسية لبرنامج الفضاء الصيني في عام 2020 وما بعده".

هذا وتخطط الصين لإقامة محطة فضائية ضخمة في الفضاء الكوني حول الأرض بحلول 2022، ويفترض أن تصبح المحطة الوحيدة في الفضاء بعد أن تعود ​محطة الفضاء الدولية​ أي ​الولايات المتحدة​ و​روسيا​ و​أوروبا​ و​اليابان​ وكندا إلى الأرض في 2024.