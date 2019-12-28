رئيس تشيلي يهاجم وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الأخبار الكاذبة

أثار رئيس ال​تشيلي​ سيباستيان بنيرا موجة غضب جديدة بعد إعلانه أن كثيرا من المقاطع المصورة على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ التي تظهر تعدي ​الشرطة​ على ​المتظاهرين​ تعد أخبارا كاذبة وأن حكومات أجنبية تثير الاضطرابات في البلاد.

وفي ​مقابلة​ حصرية مع قناة " سي إن إن تشيلي" أشار بنيرا الى إن "هناك حملة تضليل إعلامية ضخمة من خلال المقاطع المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي يتم تصويرها خارج تشيلي أو تم تحريفها"، مضيفا: "ما من شك في وجود بعض المشاركة من قبل حكومات ومؤسسات أجنبية".