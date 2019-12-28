رئيس تشيلي يهاجم وسائل التواصل الاجتماعي بسبب الأخبار الكاذبة

أثار رئيس التشيلي سيباستيان بنيرا موجة غضب جديدة بعد إعلانه أن كثيرا من المقاطع المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تظهر تعدي الشرطة على المتظاهرين تعد أخبارا كاذبة وأن حكومات أجنبية تثير الاضطرابات في البلاد.
وفي مقابلة حصرية مع قناة " سي إن إن تشيلي" أشار بنيرا الى إن "هناك حملة تضليل إعلامية ضخمة من خلال المقاطع المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي والتي يتم تصويرها خارج تشيلي أو تم تحريفها"، مضيفا: "ما من شك في وجود بعض المشاركة من قبل حكومات ومؤسسات أجنبية".
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