مقتل شخصين بإطلاق النار في مركز تجاري في مقاطعة هيوستن الأميركية

لفت شريف مقاطعة ​هيوستن​ الاميركية هاريس إد غونزاليس الى ان "مجهولين فتحوا النار أثناء تصوير مجموعة من ​الشباب​ في مركز تجاري في ​اميركا​"، مشيرا الى ان " المعلومات الأولية تشير إلى مقتل شخصين وإصابة عدد آخر".

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