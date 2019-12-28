ضاهر: للإسراع في إيجاد مخرج عملي للأزمة قبل انهيار المجتمع

رأى النائب ​ميشال ضاهر​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "أخطر ما في هذه ​الأزمة​ المالية والاقتصادية هي ما ستخلفه من هجرة للأدمغة و​الكفاءات​ اللبنانية وما سيتبعها من انعكاسات سلبية على مجمل ​المجتمع اللبناني​. فعلينا الإسراع في إيجاد مخرج عملي للأزمة قبل انهيار المجتمع بأكمله.

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