أفاد رئيس مركز جرف ​الثلوج​ في منطقة ​جرد القيطع​ أعالي عكار خالد ديب أنّ طريق وطى مشمش-مرجحين - ​الهرمل​ مقطوعة بسبب تراكم الثلوج، وكذلك طريق القموعة - الشنبوق ​القبيات​، حيث تحاول ​جرافة​ ​وزارة الأشغال العامة​ العمل على اعادة فتحها رغم صعوبة الامر.

وذكر ديب أنّ ​طريق فنيدق القموعة​ باتت سالكة مع تكون الجليد ليلا وساعات الصباح الأولى، منبها السائقين الى ضرورة توخي الحذر. إشارة الى أنّ قمم عكار التي يبلغ ارتفاعها 1500 متر وما فوق، قد غطتها الثلوج التي بلغت سماكتها في بعض الاماكن السبعين سنتيمتراً.