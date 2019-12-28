درباس: من يشكل الحكومة يعرف ان الضمير العام ليس مرتاحا

رأى الوزير السابق ​رشيد درباس​ أنه "بمجرد تكليف حسان دياب تشكيل ​الحكومة​، فهذا يعني الحكومة جاهزة وما يجري هو نوع من اعداد مسرح"، معتبرا أن "من يشكل الحكومة يعرف ان الضمير العام ليس مرتاحا".

ولفت درباس في حديث اذاعي الى أن "الحكومة التي يتم تشكيلها هي حكومة الاغلبية"، مشددا على أنه "آن الاوان لها ان تحكم بعيدا عن التحالفات"، مبينا أن "​الثورة​ لم تبدِ موقفها الواضح من التكليف ولكنها ابدت موقفها من الحكومة".