كيدانيان: لعدم اهمال السياحة واعتبارها وزارة سيادية

أكد وزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال أفيديس كيدانيان ان "ما بعد رأس السنة سيكون مختلفا عما قبل رأس السنة بالنسبة للمطاعم والفنادق"، موضحا انه "كنا قد أخذنا قرارا بالاعلان عن اقفال المؤسسات الكيبرة لكن تريّثنا وأعلنا تأجيل الموضوع إلى ما بعد رأس السنة".
وشدد على ان "السياحة هي المولد الوحيد السريع لادخال العملة الصعبة للبلد". وشدد على انه نحن بحاجة لادخال السياح إلى البلد لأن هؤلاء سيصرفون الأموال في البلد وهذا ما يجب ان يقوم به وزير السياحة في الحكومة المقبلة".
ودعا القيّمين على تشكيل الحكومة لـ"عدم اهمال السياحة واعتبارها وزارة غير سيادية والكلام عن دمجها بوزارة أخرى في الحكومة المقبلة مرفوض".
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