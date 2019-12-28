رأت عضو كتلة "المستقبل" النائب ديما جمالي أنه "من الواضح ان هناك صعوبات في تشكيل الحكومة بغياب الميثاقية السنية ونحن ذاهبون الى حكومة من لون واحد"، مشيرة الى أن "هناك جهاتا تتكلم عن اعتذار لرئيس الحكومة المكلف حسان دياب، ولكنه ليس واضحا حتى الساعة".
وأعربت جمالي في حديث اذاعي عن إستغرابها لأن "تستقبل دار الفتوى رئيس الحكومة المكلف لان الدار تعكس انطباعات الشارع السني".
كانت هذه تفاصيل خبر جمالي: هناك صعوبات في تشكيل الحكومة بغياب الميثاقية السنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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