لفت مستشار رئيس "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" ​رامي الريس​، في حديث اذاعي الى "أننا اعلنا لن نشارك في الحكومة ولكننا من موقعنا الوطني نحن معنيون على مستوى الجهود المبذولة للجم التدهور الاقتصادي الاجتماعي"، كاشفا أن "هناك تواصلا مع رئيس الحكومة المكلف الذي يقوم بجوجلة الاسماء".

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كانت هذه تفاصيل خبر الريس: هناك تواصل مع رئيس الحكومة المكلف الذي يقوم بجوجلة الاسماء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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