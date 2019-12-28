فرع المعلومات يكشف ملابسات جريمة قتل مواطن سوري في بوداي

اعلنت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه "بتاريخ 5/12/2019 وعلى أوتوستراد ​بوداي​ – ​بعلبك​، عُثر على أ. أ. (مواليد عام ۱۹۸٦، سوري) جثة هامدة مصابة بطلقين ناريَين في الرأس والصدر، والى جانب الجثة دراجة آلية.

على الفور باشرت ​شعبة المعلومات​ في ​قوى الأمن الداخلي​ إجراءاتها الاستعلامية والميدانية لكشف هوية الفاعلين، وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات التي قامت بها قطعات مختصة في الشعبة، تمكنت من تحديد هوية المشتبه بهم، وهم: _ م. ف. (مواليد عام ۲۰۰۰، سوري) المنفذ وهو على علاقة بإبنة المغدور. _ أ. ص. (مواليد عام ۱۹۸٦، لبناني) وهو على علاقة بزوجة الضحية. _ م. ف. (مواليد عام ۱۹۸۸، سورية) وهي زوجة المغدور.

وبتاريخ 24/12/2019، ومن خلال المتابعة والرصد، تمكنت دوريات الشعبة من توقيف المذكورين في مدينة ​الهرمل​.

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بالتحقيق معهم، اعترف الأول بتنفيذ الجريمة بالاتفاق مع زوجة المغدور (م. ف.) وعشيقها (أ. ص.) وذلك كونه على علاقة غرامية بإبنة المغدور (القاصر).

كما اعترف الثاني بعلاقته بزوجة الضحية، وبالتخطيط لجريمة القتل وتأمين ثمن المسدس المستخدم في الجريمة.

كذلك اعترفت الزوجة بالتخطيط لجريمة القتل بعد اكتشاف زوجها لعلاقتها بـ (أ. ص.) المذكور، وبأنها قامت بشراء المسدس من مدينة الهرمل. جرى ضبط المسدس المستخدم في الجريمة في منزل الموقوف الأول، وأودع الموقوفون مع المضبوط المرجع المختص، بناءً على إشارة ​القضاء​.