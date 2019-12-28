النشرة: حادث سير مروع في منطقة الحسبة في صيدا

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا عن وقوع ​حادث سير​ مروع على طريق الحسبة في ​مدينة صيدا​ حيث اصطدمت شاحنة صغيرة بشجرة كبيرة وب​سيارة​ رباعية الدفع وسيارة اخرى كانت متوقفة. ولم يفد عن وقوع إصابات.

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