لفت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ إلى انه "كنت اتمنى ان تبقى مسألة داخلية تخص مؤسسة ​الجيش الوطني​، متعلقة بالترقيات، بعيدة عن التداول الاعلامي"، معتبرا ان "اصرار البعض على أثارتها، في هذه الظروف الأستثنائية يثير علامات استفهام...يبقى الجيش، حصن الوحدة الوطنية، فلنبعده عن أية حسابات او تجاذبات".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: لابعاد الجيش عن أي حسابات أو تجاذبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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