لايقهر.. أبرز المعلومات عن صاروخ "بوتين" الجديد بعد دخوله الخدمة

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة الوطن

أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، الرئيس فلاديمير بوتين، أن منظومة "أفانجارد" للصواريخ الاستراتيجية دخلت الخدمة في الجيش، كما أصدرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "نشر أول فوج صاروخي مسلح بأحدث نظام صاروخي استراتيجي "أفانجارد" اعتبارا من الساعة 10:00 بتوقيت موسكو يوم 27 ديسمبر 2019"​​​، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكان بوتين، كشف العام الماضي في رسالته السنوية إلى البرلمان الروسي، عن مجموعة جديدة من الأسلحة المتطورة الأخرى تتمثل في صواريخ "كينجال"، والصواريخ المجنحة العاملة بمحركات نووية، وغواصات الدرون النووية، والليزر القتالي، بالإضافة إلى جانب صاروخ "أفانجارد" العابر للقارات والفرط صوتي. © متوفر بواسطة الوطن

تعتبر "أفانجارد" الفرط صوتي منظومة استراتيجية مع صواريخ بالستية عابرة للقارات.

تبلع سرعته 20 ماك وحتى 27 ماك أي 27 مرة سرعة الصوت وأكثر من 33 ألف كم في الساعة.

المنظومة مجهزة بصواريخ مجنحة تفوق سرعة الصوت وقادرة على التحليق في الطبقات الكثيفة من الغلاف الجوي وتناور على طول المسار لتجاوز أية منظومة دفاع جوي.

مع اقترابه من الهدف، يمكن للصاروخ الذي يحمل رأسًا حربيًا مضاءً قابلاً للعوائق ضبط كل من الارتفاع والاتجاه لتجنب الدفاعات والهبوط منخفضًا بما يكفي لتجنب معظم المعترضات له، وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية.

جسم الرأس المجنح الفرط صوتي مصنوع من المواد المركبة، لضمان مقاومته لدرجات الحرارة العالية، والتي تصل إلى آلاف الدرجات المئوية، بالإضافة إلى الحماية من أشعة الليزر.

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الصاروخ قادر على مسح مدينة كاملة عن وجه الأرض، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

قالت تقارير عسكرية إن قوة الصاروخ التدميرية تعادل اثنين ميجا طن أي أن بمقدوره تسوية عشرات الكيلومترات المربعة بالأرض وقتل الملايين، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز عربية".

قال الرئيس الروسي في بث تلفزيوني مباشر ردا على سؤال من أحد سكان إيجيفسك حول تجهيز الجيش، في 27 سبتمبر 2005: "إننا نطور وسنضع في الخدمة منظومات استراتيجية جديدة عالية الدقة، لا يوجد لدى أحد في العالم مثلها والتي ستعمل أسرع من الصوت، ستغير الاتجاه في المسار والارتفاع، منظومات لا تقهر".

اختبرت وزارة الدفاع المنظومة بنجاح، في 26 ديسمبر 2018 .

أعلن الجيش الروسي في ديسمبر 2018 أنه سيجرى نشر أول دفعة من صواريخ "أفانجارد" في منطقة أورنبر- في الأورال.

أعلن الرئيس الروسي في يونيو 2018 أنه منظومة صواريخ عابرة للقارات وليس بالستيا.

السلطات الروسية أكدت أن هذا النوع من السلاح قادر على اختراق أي درع مضاد للصواريخ.

تمكن الصاروخ من ضرب هدف افتراضي في موقع اختبار كورا في منطقة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا.

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بدأ العمل على هذا الموضوع في زمن الاتحاد السوفيتي في منتصف الثمانينات للرد على تطوير نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي في إطار برنامج مبادرة الدفاع الاستراتيجي، وفقا لما ذكرته وكالة "سبوتنيك" الروسية.

منذ عام 2007 ، جرى الإعلان عن مشروع بشكل علني كأعمال تصميم تجريبية "4202".

ووفقاً لبيانات غير الرسمية، أجريت اختبارات "الجسم 4202" منذ عام 2004 في مركزي بايكونور و ياسني، واستخدم صاروخ"UR-100N UTTH " كحامل.

أبلغ عن عمليات إطلاق محتملة في نهاية سبتمبر 2013 وسبتمبر 2014 وفبراير 2015، استنادًا إلى البيانات غير الرسمية المتوفرة، صنفها خبراء بأنها غير ناجحة.

في يوليو 2016 ، ذكرت وسائل الإعلام، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن اختبار "الجسم 4202" سيجرى إجراؤه بالتوازي مع اختبارات الصاروخ الواعد "سارمات"، والذي يجب أن يصبح في المستقبل الناقل الرئيسي لوحدة القتال السريعة الفرط الصوتية.

في 1 مارس 2018 ، تحدث بوتين في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية عن نظام صواريخ "أفانجارد" بوحدة مناورات مجنحة، وقال الرئيس الروسي في ذلك الوقت إن الوحدة تحلق نحو الهدف ككرة نارية".

في 12 مارس 2018 ، صرح نائب وزير الدفاع يوري بوريسوف لصحيفة كراسنايا زفيزدا بأن وزارة الدفاع قد وقعت عقدًا للإنتاج الضخم لأحدث نظام لصواريخ أفانجارد.

في 19 يوليو 2018 ، قالت وزارة الدفاع للصحفيين أن الشركات الصناعية قد بدأت الإنتاج الضخم لأفانجارد.

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أبرز المعلومات عن صاروخ "أفانجارد" الروسي: