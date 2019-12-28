نص خطاب موجه إلى رئيس النواب لعقد اجتماع قمة لرؤساء برلمانات الرباعى العربى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصل ”الخليج 365” على نص خطاب من النائب طارق الخولى موجه إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بمقترح عقد اجتماع قمة بين رؤساء برلمانات دول الرباعي العربي واللجان البرلمانية ذات الصلة، لتعظيم التعاون الدبلوماسى البرلمانى فى مواجهة الدول الراعية للإرهاب.

وينشر ”الخليج 365” نص الخطاب:

السيــد الأستــاذ الدكتــــور/ علـــى عبـــد العـــــال رئــيــــس مجـــلـــس الـنـــــواب

تحيــة احتــرام وتقـــديـــر وبــــعـــد

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استناداً إلى الحرب الدبلوماسية التي تمارسها الدول الراعية للإرهاب في بعض الساحات البرلمانية الغربية، للإضرار بمصالح الرباعي العربي وإحباط أي جهود وتحركات من شأنها أن تفضح ممارساتهم وتضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته في محاسبتهم، وجب العمل على تعضيد الإمكانيات وتعظيم التعاون والتنسيق المشترك بين برلمانات دول الرباعي العربي، للتحرك من خلال أطر الدبلوماسية البرلمانية بالتوازي مع جهود الدبلوماسية الحكومية في الساحات البرلمانية ذات التأثير في السياسة الدولية والاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية والأوساط الحقوقية والإعلامية، لإحباط أكاذيب وادعاءات الدول الراعية للإرهاب وإجبارهم على وقف ممارساتهم في تدمير منطقة الشرق الأوسط وقتل وتشريد الآلاف من الأبرياء، وهو ما بات يشكل خطر داهم على السلم والأمن الدوليين، ويمثل وصمة عار في جبين الإنسانية .

وعـلــى ذلــــــــك

نرجو من سيادتكم الموافقة على هذا المقترح، ورعاية عقد قمة مشتركة يحتضنها مجلس النواب المصري بين رؤساء برلمانات الرباعي العربي واللجان البرلمانية ذات الصلة (العلاقات الخارجية – الشئون العربية – الدفاع والأمن القومي – حقوق الإنسان - الإعلام)، حيث تجرى المشاورات لبحث أفضل سبل للتحرك المشترك ، ويتم تبادل الرؤى التشريعية حول قوانين مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه، بالإضافة إلى إمكانية وضع عدد من التوصيات للحكومات في إطار تدعيم الجهود المشتركة.