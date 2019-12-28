موجة حارة جديدة في أستراليا.. واستمرار الحرائق في "نيو ساوث ويلز"

محمد اسماعيل - القاهرة - سيدني- (د ب أ):

تستعد أستراليا لظروف جوية شديدة الحرارة؛ حيث تترقب، اليوم السبت، موجة حارة على ساحلها الشرقي.

ورفعت العاصمة كانبرا درجة التحذير من حدوث حرائق، وأصدرت حظرا على إشعال أي حرائق؛ حيث وصلت درجة الحرارة في المدينة إلى 38 درجة مئوية.

وتواصلت اليوم جهود تطهير الأراضي المحيطة بمناطق الحرائق في مدينة سيدني، أكبر مدن أستراليا من حيث عدد السكان، قبل موجة شديدة الحرارة يتوقع أن تضرب المدينة يومي الاثنين والثلاثاء الاسبوع الجاري .

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ومن المتوقع أن تتصاعد خطورة حدوث حرائق خلال هذا الأسبوع حيث تصل درجة الحرارة إلى 43 في سيدني، بحسب ما ذكره مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي.

ولا تزال حرائق الغابات مستعرة في ولاية "نيو ساوث ويلز" اليوم السبت، وقد بلغت حوالي 70 حريقا، 30 منها خارج نطاق السيطرة، وفقا لما أوضحه رئيس إدارة إطفاء حرائق الريف في الولاية شين فيتزسيمونز.

وأتت الحرائق في الولاية، وعاصمتها سيدني، على حوالي 43 ألف كيلومتر مربع، حوالي مساحة بلجيكا، والتهمت أيضا حوالي ألف منزل، كما لقي تسعة أشخاص حتفهم، وبينهم اثنان من المتطوعين.

وقال فيتزسيمونز في تعليق أوردته وكالة "أسوشيتد برس" الأسترالية إن رجال الإطفاء بذلوا جهودا شاقة خلال فترة عطلة عيد الميلاد (الكريسماس) لاحتواء الحرائق.