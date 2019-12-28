شعراوي: استكمال تعيين نسبة الـ5% لذوي الاحتياجات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على دعم ومساعدة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بكافة المحافظات، مشيرًا إلى أن هذا الملف على رأس أولوياته منذ توليه المسئولية حيث إن الوزارة من أوائل الوزارات التي أنشأت وحدة متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق الإنسان وتكافؤ الفرص.

وقال شعراوي، في بيان، اليوم السبت، إنه تم إنشاء وحدات مماثلة في المحافظات بهدف تسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة، في إطار توجيهات القيادة السياسية وكافة أجهزة الدولة بتأهيل متحدي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، لافتًا إلى أن الوزارة وزعت الكود المصري لذوي الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ كافة المشروعات الخاصة بالمحليات والبنية الأساسية بالمحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة وقعت خلال شهر إبريل الماضي بروتوكول تعاون مع المجلس القومي لشئون الإعاقة والذي يهدف إلى نشر الوعي فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظات وتنمية قدراتهم وتمكينهم بما يعود على الوطن بالنفع، قائلًا: "تم إنشاء إدارة متخصصة بديوان كل محافظة خاصة بحقوق الإنسان والتي تقدم مقترحاتها لتسوية المشكلات التي تواجههم وتوفير الإتاحة المكانية في المرافق العامة في المحافظات تيسيرًا لحرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة".

وأشار الوزير إلى أنه أصدر توجيهات لكافة المحافظات بتحديد شباك مخصص لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء، كما تم تنفيذ دورات تدريبية متخصصة لبعض الموظفين في المحليات لتسهيل التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بلغة الإشارة.

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وأكد شعراوي أن الوزارة تسعى للاستفادة من خبرات الدول الأوروبية التي سبقتنا في مجال دمج ذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في منظومة العمل بعد تدريبهم موضحًا أنه يتم التنسيق مع بعض الروابط بالمحافظات والجمعيات الأهلية المتعاملة مع متحدي الإعاقة لعرض مشكلاتهم وسرعة حلها بالمحافظات.

وقال الوزير شعراوي، إنه يجري التنسيق مع المحافظات لاستكمال تعيين نسبة الـ5% من ذوي الاحتياجات الخاصة وتنفيذ مشروعات صغيرة لهم من خلال مبادرة مشروعك التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع البنوك لإقامة مشروعات صغيرة وتقديم تيسيرات ائتمانية لهم وتشكيل لجان خاصة للمرور على المشروعات التي سينفذها ذوي الاحتياجات الخاصة لتذليل أية عقبات ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم.

وأضاف أن الوزارة ستنظم بالتنسيق مع المجلس القومي للإعاقة دورات تدريبية لمتحدي الإعاقة من الشباب والفتيات بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة في مجال دعم المشاركة السياسية وتوعيتهم بقانون الإدارة المحلية الجديد ومسئوليات المجالس المحلية وتأهيلهم وتدريبهم لدخول انتخابات المحليات خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأن قانون الإدارة المحلية الجديد والجاري عرضه على مجلس النواب يتضمن تمثيل ذوي الإعاقة تمثيلًا مناسبًا.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الوزارة تتابع مع كافة المحافظات حصول كافة العاملين من ذوي الإعاقة على حقوقهم، سواء من العاملين في الديوان العام للمحافظة أو المراكز والأحياء والمدن والوحدات القروية أو المواطنين المترددين على المراكز التكنولوجية.

وأوضح الوزير أنه أصدر توجيهات لكافة المحافظات بأن يكون منح جائزة الموظف المثالي أو الأم المثالية للموظفين من ذوي الإعاقة أو الذين يعولون طفلا من ذوي الإعاقة، وذلك خلال الفترة القادمة.