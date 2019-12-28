محمد اسماعيل - القاهرة - مقديشو- (د ب أ): نقلت إذاعة "دالسان" الصومالية، السبت، عن عمدة العاصمة مقديشيو عمر فيليش قوله، إن هناك طلاب جامعات بين ضحايا انفجار سيارة مفخخة اليوم بالمدينة. ونشرت الإذاعة صورا عبر تويتر تظهر حطاما لمركبات وأضرارا لحقت بمبان في الموقع. Advertisements وتحدث شهود عيان عن مشهد من الدمار. كانت السيارة المفخخة استهدفت مكتب ضرائب بالقرب من تقاطع طرق في مقديشيو. وذكرت قناة "العربية" أن حصيلة الضحايا بلغت 20 قتيلا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمدة مقديشيو: طلاب جامعات بين ضحايا انفجار السيارة المُفخخة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.