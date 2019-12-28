مصرع تلميذ صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد: لقي تلميذ مصرعه، اليوم السبت، أسفل عجلات سيارة نقل، خلال عبوره الطريق بمدينة المنشاة، بمحافظة سوهاج. تلقى مأمور مركز شرطة المنشاة بلاغًا بحدوث تصادم بشارع العجمي، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل قيادة "محمد. ص" 20 عامًا سائق، ويقيم دائرة المركز، اختلت عجلة القيادة بيده، واصطدم بالطفل "أحمد. ف" 8 سنوات تلميذ، ويقيم بندر المنشاة، خلال عبوره الطريق. جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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