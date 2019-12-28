مقتل 50 شخصًا في تفجير انتحاري في مقديشو

ارتفعت حصيلة قتلى تفجير انتحاري نفذ بواسطة سيارة مفخخة، جنوب غربي العاصمة الصومالية مقديشو إلى 50 شخصا بينهم 4 أتراك، وفقا لموقع روسيا اليوم.
ونقل "راديو دالسان" المحلي صباح اليوم السبت أن "حصيلة القتلى جراء التفجير الانتحاري الذي وقع بواسطة سيارة مفخخة في أفغوي جنوب غربي مقديشو ارتفعت إلى 50شخصا".
بينما قالت مصادر أمنية أن "من بين القتلى 4 أتراك يعتقد أنهم الهدف الرئيسي للتفجير".
وقال عمدة المنطقة عمر فيليس في تصريحات للراديو إن من بين القتلى طلبة بجامعة بنادير.
وقالت مصادر في الشرطة، إن سيارة مفخخة استهدفت مكتب ضرائب بالقربمن تقاطع طرق في العاصمة مقديشو، خلال ساعة الذروة الصباحية.
ولم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، إلا أن حركة "الشباب" المرتبطة بتنظيم "القاعدة" غالبا ما تشن اعتداءات مماثلة في البلاد.
وحادث اليوم، هو الثاني بعد أيام قليلة من انفجار وقع بالقرب من المقر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشيو، حيث لقي 10 أشخاص حتفهم، فيما أصيب 11 آخرون بجروح من جراء حادث اعتداء شنته حركة "الشباب" الصومالية.
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