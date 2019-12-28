أطلقت الصين أمس الجمعة أحد أقوى صواريخ الفضاء في العالم في خطوة حاسمة نحو مهمتها المخطط لها للوصول إلى المريخ في عام 2020.
وانطلق صاروخ "لونغ مارش 5" من موقع ونشانغ في جزيرة هاينان في الساعة 20.45 بالتوقيت المحلي (12.45 ت غ)، وفق مشاهد بثها مباشرةالتلفزيون الرسمي.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة: "بعد أكثر من ألفي ثانية وضع القمر شيغيان 20 في المدار". وتابعت الوكالة أن عملية الإطلاق تسمح بـ"اختبار تكنولوجيات أساسية لمهمات مقبلة في الفضاء".
وهذا ما يجعل الصاروخ الصيني موازيا لصاروخ "أريان5" الأوروبي، والأمريكي "دلتا 4 هيفي"، أو الروسي "بروتون أم".
وهذا الإطلاق يعتبر أحدى الركائز الأساسية لبرنامج الفضاء الصيني في عام 2020 وما بعده.
وتخطط الصين لإقامة محطة فضائية ضخمة في الفضاء الكوني حول الأرض بحلول 2022. ويفترض أن تصبح المحطة الوحيدة في الفضاء بعد أن تعود محطة الفضاء الدولية (الولايات المتحدة وروسيا وأوروبا واليابان وكندا) إلى الأرض في 2024.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تطلق أقوى صواريخ الفضاء في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.