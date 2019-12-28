كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش البرازيلي يحتجز 5 جنود فنزويليين خلال مهمة استطلاع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرحت وزارة الخارجية البرازيلية ووزارة الدفاع، بأن الجيش البرازيلي كثف عمليات الدوريات في منطقة الشريط الحدودي مع فنزويلا، على النحو المنصوص عليه في القانون التكميلي رقم 97/1999.

وذكرت وزارة الخارجية البرازيلية ووزارة الدفاع، يوم الخميس الماضي، أنها احتجزت خمسة جنود فنزويليين خلال مهمة استطلاع ودوريات في المناطق الحدودية، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقالت وزارة الدفاع البرازيلية في بيان إنه تم العثور على الجنود العزل يوم الخميس في محمية للسكان الأصليين على الجانب البرازيلي من الحدود.

ووفقًا للوزارات، فإن المعتقلين "كانوا غير مسلحين ونُقلوا إلى بوافيستا"، حيث تتم مقابلتهم الآن. وتقول السلطات إنها تحاول تحديد سبب وجودهم في البلاد.

وقال مصدر عسكري برازيلي مطلع لوكالة رويترز: "قدموا أنفسهم على أنهم فارون ويجري استجوابهم لمعرفة ما إذا كانوا قد شاركوا في هجوم وقع في الآونة الأخيرة على قاعدة في فنزويلا".

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وأضاف المصدر إنه لم يتم بعد معرفة دوافعهم للفرار ولكنه قال إنه يشك في تورطهم في هجوم وقع في 22 ديسمبر كانون الأول على قاعدة لقوات المشاة في جنوب فنزويلا.

وقالت السلطات في بيان، إن الجنود الفنزويليين اُعتقلوا من قبل وحدات من الجيش البرازيلي في منطقة أرض سان ماركوس الأصلية في الشمال الشرقي من ولاية رورايما.

"رورايما"، هي الولاية التي يكمن فيها المعبر الحدودي الوحيد بين فنزويلا والبرازيل.

تصاعدت التوترات بين البلدين الجارتين مؤخرًا وسط الاضطرابات السياسية المستمرة في فنزويلا.

في يناير، أعلن خوان جوايدو، زعيم المعارضة الفنزويلية المدعوم من الولايات المتحدة، بطريقة غير شرعية أنه الرئيس المؤقت للبلاد بعد أن شكك في نتائج انتخابات مايو 2018 التي فاز فيها نيكولاس مادورو. واتهم "مادورو"، "جوايدو" بمحاولة تنظيم انقلاب في البلاد بمساعدة الولايات المتحدة.

برازيليا، هي من بين الدول التي اعترفت بخوان جوايدو بالمطالب غير المشروعة بالرئاسة الفنزويلية. كما حث الرئيس البرازيلي جير بولسونارو، الدول الأخرى على الانضمام إلى برازيليا في دعم محاولات غويدو المستمرة للإطاحة بمادورو.