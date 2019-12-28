بولندا تستدعي السفير الروسي

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قررت وزارة الخارجية البولندية، استدعاء السفير الروسي لديها على وجه السرعة للاحتجاج بشدة على "التلميحات التاريخية" للرئيس فلاديمير بوتين، الذي اتهم بولندا بـ"التفاهم" مع أدولف هتلر والتحرك في شكل "معاد للسامية" قبيل الحرب العالمية الثانية.

وأبدت بولندا، "اعتراضها الشديد على التلميحات التاريخية التي أطلقتها اعلى السلطات الروسية في الأيام الأخيرة"، حسبما نقلت وكالة بي آي بي عن نائب وزير الخارجية مارسين برزيداتش.

وأكد بوتين الثلاثاء الماضي، أمام مجموعة من الضباط الكبار في وزارة الدفاع الروسية، أنه اطلع على أرشيف استرده الجيش الأحمر في أوروبا العام 1945، ويظهر أن دولاً عدة بينها بولندا كانت تتواطأ مع الديكتاتور النازي.

وقال: "إنهم (البولنديون) توصلوا عملياً إلى تفاهم مع هتلر، هذا واضح في وثائق الأرشيف"، معتبراً أنه "شعر بالمهانة لكيفية مناقشة هتلر وبولندا ما يسمى المسألة اليهودية".

وأوضح أنه اطلع خصوصاً على وثائق تاريخية وعد فيها السفير البولندي في ألمانيا العام 1938 بإقامة "نصب جميل" في وارسو للزعيم النازي بعدما عرض الأخير "إرسال اليهود إلى مستعمرات في أفريقيا".

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وأكد أن السفير المذكور "تضامن تماماً مع هتلر"، واصفاً إياه بأنه "خنزير معاد للسامية".

وتبادلت روسيا وبولندا في الأيام الأخيرة الاتهامات على خلفية تاريخية، حيث هاجمت الدبلوماسية الروسية "الخطاب العدائي" لوارسو في حين أعربت الدبلوماسية البولندية عن "قلقها" متهمة المسؤولين الروس بـ"عرض صورة خاطئة للأحداث".

وتندد روسيا منذ أعوام عدة بما تعتبره تجاهلاً من جانب الدول الغربية للتضحيات الكبيرة، التي بذلها الاتحاد السوفياتي السابق حتى العام 1945، والتي تجلت خصوصاً في مقتل 27 مليون سوفياتي أبان الحرب العالمية الثانية.

وقالت وزارة الخارجية البولندية أمس، وفق وكالة بي آي بي، إن بولندا "كانت أول بلد يشارك في المقاومة المسلحة في سبتمبر 1939 ضد الجيش الألماني، مشيرا إلى أن العدوان الألماني سبّب وفاة زهاء 6 ملايين مواطن بولندي بينهم 3 ملايين يهودي.

وأضافت الوزارة، أن "روسيا تسعى إلى التقليل من المسؤولية المشتركة للاتحاد السوفياتي في تدمير السلام في أوروبا، حيث كان الاتحاد السوفياتي بين عامي 1939-1941 حليفاً لألمانيا أدولف هتلر".