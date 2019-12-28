إبراهيموفيتش يعود لارتداء قميص ميلان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعاقد فريق آيه سي ميلان الإيطالي، مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، ليكون بذلك أولى صفقات النادي في فترة الانتقالات الشتوية.

وانتقل إبراهيموفيتش (38 عامًا) إلى ميلان في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع لوس أنجلوس في كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وأوضح ميلان في بيان رسمي أن عقد زلاتان يمتد حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

وسبق أن لعب "إبرا" بقميص ميلان في الفترة من 2010، وحتى 2012، حيث خاض 85 مباراة، وسجل 56 هدفًا، وصنع 24، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان، ومنه إلى الدوري الإنجليزي ثم الأميركي.

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وسيصل إبراهيموفيتش إلى ميلانو يوم الخميس المقبل لإجراء الفحوصات الطبية وتقديمه في مؤتمر صحفي، قبل الانضمام إلى تدريبات الفريق.

وأكد زلاتان، أنه سيبذل قصارى جهده لمساعدة ميلان على تحقيق أهدافه.

وقال إبراهيموفيتش في تصريحات للموقع الرسمي لميلان "عُدت إلى نادٍ أحترمه بشدة ولمدينة أحبها".

وأضاف "سأقاتل مع زملائي لتغيير مسار الفريق هذا الموسم، وسأفعل كل ما بوسعي للمساعدة في تحقيق أهدافنا".