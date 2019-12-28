غوارديولا: التفكير باللحاق بليفربول غير واقعي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتبر مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، أن التفكير في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، لم يعد أمرا منطقيا.

وتأتي تصريحات المدرب الإسباني عقب الخسارة القاتلة أمام مضيفه وولفرهامبتون 3-2 مساء الجمعة، ضمن الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان سيتي متقدما 2-0، رغم طرد حارسه البرازيلي إديرسون بعد مرور 12 دقيقة من زمن اللقاء، قبل أن ينتفض وولفرهامبتون، ويعود من بعيد في غضون 34 دقيقة، سجل خلالها 3 أهداف، ختمها مات دوهيرتي في الدقيقة 89.

وهذه هي الخسارة الخامسة لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم، ليبتعد عن المتصدر ليفربول بفارق 14 نقطة، علما بأن للفريق الأحمر مباراة مؤجلة.

وقال غوارديولا في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عقب انتهاء اللقاء "80 دقيقة و10 لاعبين أمام 11 لاعبا أمر صعب للغاية، لم نستطع الحفاظ على النتيجة".

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وأضاف "يجب أن نفكر بالمباراة المقبلة وبإمكانية تحقيق الفوز في مبارياتنا، التفكير في اللحاق بليفربول أمر غير واقعي، بعد 48 ساعة لدينا مباراة أخرى".

وحول الفارق الكبير الذي يفصل فريقه عن ليفربول، قال بيب "إنه فارق كبير منذ فترة طويلة، ليس واقعيا أن نفكر في سباق اللقب، طرح عليّ هذا السؤال منذ فترة، وأرد بالجواب نفسه".

وفي تصريحات أخرى لشبكة "أمازون برايم" للبث التدفقي، رفض غوارديولا الإسهاب في تفسيره تبديل كيفن دي بروين عندما كان سيتي متقدما بهدفين نظيفين.

وعندما سئل عما إذا كان قرار التبديل نابعا من حاجة المدرب للاعبه البلجيكي في المباراة المقبلة، أجاب غوارديولا باقتضاب "لدينا أقل من 48 ساعة قبل مباراتنا المقبلة".