محافظ تعز يعزي مدير عام الجمارك بالمحافظة بوفاة إبنته

السبت 28 ديسمبر 2019

بعث محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان برقية عزاء ومواساة للاخ مكي حسن الشميري مدير عام الجمارك بالمحافظة بوفاة ابنته



وفيما يلي نص التعزية :

"الاخ مكي حسن الشميري ، مدير عام مكتب الجمارك بالمحافظة ، ببالغ الآسى والحزن ، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، تلقينا اليوم نبأ وفاة ابنتكم رحمةالله تغشاها

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وبهذا المصاب الجلل لايسعنا إلا ان نتقدم اليكم بعظيم مواساتنا ، سائلين المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته ، وان يسكنها فسيح جناته ، ويلهمكم الصبر والسلوان ،إنا لله وإنا اليه راجعون.

أ .نبيل شمسان

محافظ محافظة تعز

رئيس المجلس المحلي