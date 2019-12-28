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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ تعز يعزي مدير عام الجمارك بالمحافظة بوفاة إبنته والان مع التفاصيل
السبت 28 ديسمبر 2019
بعث محافظ محافظة تعز الأستاذ نبيل شمسان برقية عزاء ومواساة للاخ مكي حسن الشميري مدير عام الجمارك بالمحافظة بوفاة ابنته
وفيما يلي نص التعزية :
"الاخ مكي حسن الشميري ، مدير عام مكتب الجمارك بالمحافظة ، ببالغ الآسى والحزن ، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، تلقينا اليوم نبأ وفاة ابنتكم رحمةالله تغشاها
وبهذا المصاب الجلل لايسعنا إلا ان نتقدم اليكم بعظيم مواساتنا ، سائلين المولى عز وجل ان يتغمدها بواسع رحمته ، وان يسكنها فسيح جناته ، ويلهمكم الصبر والسلوان ،إنا لله وإنا اليه راجعون.
أ .نبيل شمسان
محافظ محافظة تعز
رئيس المجلس المحلي
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