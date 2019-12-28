صنعاء.. نفوق أنثى النعامة الوحيدة في حديقة الحيوان

السبت 28 ديسمبر 2019

أكد أهالٍ يسكنون جوار حديقة الحيوان بالعاصمة صنعاء نفوق «أنثى النعامة» النادرة والوحيدة التي تمتلكها الحديقة إثر خطأ بيطري والإهمال المتعمد من إدارة الحديقة.



ونقلت وكالة خبر، عن عمال الحديقة، أن «أنثى النعامة» التي نفقت هي الوحيدة التي تمتلكها حديقة الحيوان، وتعتبر من الطيور النادرة وغير المتوفرة في اليمن وقد تم جلبها من أحد البلدان العربية قبل 17 عاماً.

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وأرجع السكان، نفوق «أنثى النعامة» جراء خطأ بيطري، بالإضافة إلى الإهمال المتعمد من قبل المعنيين وإدارة الحديقة ممثلة بمديرها نجيب سعدان.

الجدير بالذكر أن حدائق الحيوان بالعاصمة صنعاء واب تعاني من إهمال رسمي غير مسبوق نتيجة مصادرة ميزانياتها ونهب المستحقات المالية التي تشترى بها أعلاف وتغذية الحيوانات التي نفقت منذ انقلاب المليشيا الحوثي