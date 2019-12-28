شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 20 شخصا بتفجير انتحاري في العاصمة الصومالية والان مع التفاصيل

السبت 28 ديسمبر 2019 قتل 7 اشخاص على الأقل وأصيب آخرون في تفجير انتحاري استهدف مركزا للجمارك في تقاطع "إكس كونترول" وسط العاصمة الصومالية مقديشو، بحسب مصدر أمني وشهود عيان.

Advertisements ووفق مصدر للشرطة فإن الحصيلة الأولية للتفجير تشير إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء السيارة المفخخة التي انفجرت في تقاطع "اكس كنترول" الذي كان مكتظا بالسيارات العامة. وتابع أن التفجير الحق اضرارا جسيمة بمحيط الموقع الذي تعرض للتفجير حيث دمر محالا تجارية وأجزاء من محطة وقود كانت بالقرب من موقع لحدث.

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