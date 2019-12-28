الحوثيون يبيعون اللقاحات وينهبون مخصصات حملات التحصين

السبت 28 ديسمبر 2019

باعت مليشيات الحوثي اللقاحات المقدمة من المنظمات فيما نهبت الأموال المخصصة لحملة التحصين.



وكشفت مصادر أممية في العاصمة اليمنية صنعاء عن عمليات سرقات واسعة تنفذها ميليشيات الحوثي الانقلابية، للمساعدات الخاصة بالصحة المقدمة من المنظمات الأممية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.

ونقلت المصادر أمس أن وزارة الصحة الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية قامت بالتحفظ على اللقاحات الخاصة بأنفلونزا الخنازير التي قدمتها المنظمة الأممية، ورفضت توزيعها على المستشفيات والمراكز الصحية بداعي إخضاعها للفحوص للتأكد من سلامتها.

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شلل الأطفال

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنها تفاجأت بأن هذه اللقاحات تم بيعها على المستشفيات الخاصة من قبل مسؤولي وزارة الصحة الحوثيين مقابل مبالغ مالية باهظة، فيما شملت عمليات السرقة مخصصات ونفقات المساعدات التي قدمتها منظمة الصحة العالمية لدعم حملات التطعيم الروتيني في مناطق سيطرة الميليشيات.

وذكرت المصادر أن قيادة الميليشيات الحوثية قامت بنهب ما يقارب 600 مليون ريال من دعم منظمة الصحة العالمية لحملة التحصين ضد شلل الأطفال في العاصمة صنعاء، والتي تم تنفيذها خلال الفترة من 23 إلى 25 ديسمبر الجاري