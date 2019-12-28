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شكرا لقرائتكم خبر عن خطوة بتعز تكشف تصاعد التنسيق بين الحوثيين والإخوان والان مع التفاصيل
السبت 28 ديسمبر 2019
تصاعد التنسيق والتخادم بين الحوثيين وجماعة الإخوان لاستهداف القوات العسكرية غير الموالية لأيّ من الطرفين، في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
وكشفت مصادر مطلعة وفق صحيفة “العرب” الصادرة اليوم السبت تابعها "اليمن العربي"، عن ضبط 15 سيارة كانت محملة بسجائر مهربة في جبهة الأشروح بمديرية جبل حبشي بتعز، ليتبين أنها تخفي كميات كبيرة من المواد المتفجرة تي أن تي.
ووفقا لمصادر الصحيفة فقد صدرت توجيهات لأفراد النقطة العسكرية من قبل قيادة اللواء 17 مشاة الذي يديره الإخوان للسماح للمركبات بالمرور، وتم إرسال طقمين عسكريين بعد ذلك احتجزوا أفراد النقطة.
وتابعت "وسمحوا بمرور الشحنة التي تؤكد المصادر أنها في طريقها إلى منطقة البرح لصالح ميليشيات الحوثي التي تخوض مواجهات مع قوات المقاومة المشتركة".
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