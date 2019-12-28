شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. الحكومة تدعو المنظمات الدولية للاطلاع على الوضع الانساني في الجوف والان مع التفاصيل

السبت 28 ديسمبر 2019 ناقش وكيل محافظة الجوف المهندس عبدالله الحاشدي، خلال لقائه مع منظمة الهجرة الدولية، الوضع الانساني في المحافظة.

Advertisements ووفق وكالة" سبأ" دعا الحاشدي، المنظمات الدولية لزيارة الجوف كونها إحدى المحافظات التي تستقبل مئات النازحين يوميا والتي عانت وهمشت في السنوات الماضية. وقامت المنظمة بالزيارة الميدانية على الوضع الانساني في محافظة الجوف وإجراء ترتيبات مستقبلية لعمل نشاطات متعددة في المحافظة في الجانب الصحي والتعليمي والإغاثي وغيرها

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