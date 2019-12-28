شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. قوات الأمن الخاصة تختتم دورة المهارات القتالية والأمنية في الجوف والان مع التفاصيل

السبت 28 ديسمبر 2019 أنهت قوات الأمن الخاصة بمحافظة الجوف الدورة الثانية من المهارات القتالية والأمنية الخاصة.

وشدد وكيل المحافظة عبدالله الحاشدي ومدير شرطة المحافظة العميد مراد ابوحاتم، على أهمية برامج التأهيل والتدريب الأمني ودعم السلطة المحلية للأجهزة الامنية التي يقع على عاتقها حفظ الأمن والاستقرار. Advertisements ونوه نائب مدير شرطة المحافظة قائد قوات الأمن الخاصة العقيد عبدالله البرير بنوعية التدريب القتالي والأمني ضمن برنامج التأهيل والتدريب الذي اعدته قيادة الفرع خلال العام 2019. وقدم الخريجون عروضا في مختلفة المهارات التي اكتسبوها خلال الدورة الحرب في المناطق المفتوحة والمزارع وحرب الشوارع والتحرك في المناطق الآهلة بالسكان واقتحام المنازل والتباب

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