قصف حوثي متجدد على بلدة الجاح جنوب الحديدة

السبت 28 ديسمبر 2019

استهدفت مليشيات الحوثي الموالية لإيران بلدة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه الواقعة جنوب محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



ويأتي هذا في إطار خروقاتها اليومية.

Advertisements

وقالت مصادر ميدانية أن المليشيات قصفت الأطراف الجنوبية من منطقة الجاح بقذائف مدفعية الهاوزر قذائف مدفعية B10 بشكل عنيف.

وذكرت المصادر أن المليشيات أقدمت على استهداف البلدة بمختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ومنها سلاح نوع م.ط عيار 23، والأسلحة عيار 14.5 ، والأسلحة عيار 12.7 وبالأسلحة الرشاشة الخفيفة والقناصة.

يشار إلى أن المليشيات الحوثية كثفت من خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية على مختلف مناطق ومديريات جنوب محافظة الحديدة، ضاربة بالهدنة الأممية والاتفاقيات الدولية عرض الحائط في ظل تخاذل وصمت أممي مطبق حيال تصعيد المليشيات.