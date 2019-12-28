تصريحات رئيس تشيلي حول مقاطع مصورة لتجاوزات الشرطة تثير الغضب

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رويترزالسبت 2019/12/28 10:55 ص بتوقيت أبوظبي
رئيس تشيلي سيباستيان بنيرا - رويترز
أثار رئيس تشيلي سيباستيان بنيرا موجة غضب جديدة بعد إعلانه أن كثيرا من المقاطع المصورة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تظهر تعدي الشرطة على المتظاهرين تعد "أخبارا كاذبة" وأن حكومات أجنبية تثير الاضطرابات في البلاد.
وقال بنيرا الذي تواجه حكومته أعمال شغب بسبب التفاوت الاجتماعي خلال مقابلة مع محطة "سي.إن.إن تشيلي" إن هناك حملة تضليل إعلامي "ضخمة" من خلال المقاطع المصورة على فيسبوك وانستجرام وتويتر والتي "تم تصويرها خارج تشيلي أو تم تحريفها".
وصورت (سي.إن.إن) تصريحات بنيرا أول مرة في 15 ديسمبر/كانون الأول ولكنها لم تنتشر بشكل كبير إلا الخميس عندما أصبحت محل نقاش مكثف.
وأنحت المعارضة السياسية ومنظمات حقوق الإنسان وجماعات النشطاء باللوم على بنيرا لتقاعسه عن اتخاذ إجراء بشكل أسرع بشأن ادعاءات واسعة النطاق عن انتهاك قوات الأمن لحقوق الإنسان منذ بدء الاحتجاجات بشأن التفاوت الاجتماعي في 18 أكتوبر/تشرين الأول.
وهبطت معدلات تأييد بنيرا لمستوى متدن بلغ 10 % بعد مقتل أكثر من 26 شخصا وإصابة واعتقال آلاف آخرين خلال الاضطرابات.
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