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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل وإصابة 20 شخصا بتفجير انتحاري في العاصمة الصومالية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قتل 7 اشخاص على الأقل وأصيب آخرون في تفجير انتحاري استهدف مركزا للجمارك في تقاطع "إكس كونترول" وسط العاصمة الصومالية مقديشو، بحسب مصدر أمني وشهود عيان.
ووفق مصدر للشرطة فإن الحصيلة الأولية للتفجير تشير إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة 10 آخرين جراء السيارة المفخخة التي انفجرت في تقاطع "اكس كنترول" الذي كان مكتظا بالسيارات العامة.
وتابع أن التفجير الحق اضرارا جسيمة بمحيط الموقع الذي تعرض للتفجير حيث دمر محالا تجارية وأجزاء من محطة وقود كانت بالقرب من موقع لحدث.
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