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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجوف.. مقتل ثلاثة من مسلحي المليشيا بكمين للجيش في خب والشعف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
قُتل وأصيب عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، بكمين محكم نفذه أفراد من قوات الجيش الوطني، في مديرية خب الشعف، بمحافظة الجوف.
واستدرجت قوات الجيش، مساء الجمعة، مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي، في جبهة المهاشمة، وباغتتها بهجوم عنيف.
وبحسب مصادر عسكرية، أسفر الكمين عن مصرع ثلاثة من العناصر الحوثية، وجرح آخرين، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.
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