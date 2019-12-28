صحيفة: كشفت أزمة العراق وقوف الجماعات  الموالية لإيران حجر عثرة أمام حلحلة الأزمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 28 ديسمبر 2019

بغداد طهران - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "يوماً بعد الأخر كشفت الأزمة العراقية، عن وقوف الجماعات والأحزاب الموالية لإيران حجر عثرة أمام حلحلة الأزمة، لاسيما وأن هذه الجماعات تبدد أي أفق أمام الحل السياسي".



وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم السبت تابعها "الخليج 365" - "وفاقم من خطورة المشهد وضع الرئيس برهم صالح الاستقالة رهن موافقة البرلمان. لا يخفى على أحد أن الأزمة بدأت تتشعب وتحتاج إلى صوت الحكمة لتفكيك عناصرها ومبررات استمرارها".

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ومضت "ولابد من وقفة تأمل طويلة وتحليل أسباب ونتائج الأزمة الحادة والبحث عن حلول تضمن حل الأزمة وعبور أرض الرافدين إلى بر الأمان".

وقالت "مهما كانت الأسباب والمبررات الفوضى السياسية القائمة في العراق بسبب رهن القرار السياسي بيد من هم خارج الحدود".

ومضت "ليست في صالح الشعب ولا في صالح الوطن. وصول العراق إلى مربعي الاستقرار والأمن من جهة والحرية والديمقراطية من جهة أخرى، لا يستقيم إذا ما تم إبقاء الأزمات الحالية دون حلحلة.

وتابعت " الأخطر من هذا أنه ليس ثمة أفق منظور وإن كان بعيدًا يُشير إلى احتمال الخلاص منها، ومما يجعل الأمر في غاية السوء، هو انعدام رؤية الحل لدى الجميع، لذلك فقد آن الأوان لتجاوز الخلافات والبحث عن حلول تلقى الرضا والإجماع الشعبي.

واختتمت" الوضع الصعب الذي يمر به العراق يتطلب من الجميع شعباً وحكومةً وأحزاباً وكيانات وقيادات أن تصب جميع أولوياتهم وتصرفاتهم ومواقفهم ومبادئهم للوطن مهما كانت الظروف دون انتظار الحل من الخارج. الإرادة العراقية الخالصة تمكن من لم الشمل السياسي المتفرق، على أسس الوطنية الحقة والاتفاق على أن بناء الدول لا يتم إلا بتنمية شاملة لا تستثني أحداً أو منطقة أوفئة