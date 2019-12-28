الدفاع الروسية: الإنجاز الأهم في 2019 بسط الجيش السوري سيطرته على مناطق في شرق الفرات

اعتبر قائد مجموعة ​القوات​ الروسية في ​سوريا​، الفريق ألكسندر تشايكو أن "الإنجاز الأهم لقواتها العاملة في سوريا خلال العام 2019 يتمثل في مساعدة ​الجيش السوري​ على بسط سيطرته على مناطق في شرق ​الفرات​ ​شمال شرق سوريا​، بما في ذلك محاصرة منطقة تنفيذ عملية "نبع ​السلام​" التركية العسكرية مع تسيير دوريات روسية تركية مشتركة، إضافة إلى تنفيذ مهمات خاصة بالدوريات الجوية وبرية".

ولفت تشايكو إلى أن" هذا الأمر سمح للقوات الحكومية السورية بتوسيع مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرتها".



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