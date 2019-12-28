السلطات الاوكرانية لم تتمكن من نزع شعار الاتحاد السوفياتي من كييف

لم تتمكن السلطات الأوكرانية من نزع شعار الاتحاد السوفيتي من تمثال "الوطن الأم" في العاصمة كييف.
وعلل رئيس المؤسسة التي أنشئت من أجل إزالة "آثار الماضي الشيوعي" في أوكرانيا، سبب بقاء شعار الاتحاد السوفيتي في تمثال "الوطن الأم" بصعوبة نزعه.
وأشار رئيس "معهد ذاكرة الوطن" أنتون دروبوفيتش في تصريحات الى إن "التجهيزات اللازمة لنزع شعار الاتحاد السوفيتي قد تجعل تمثال "الوطن الأم" ينهار".
وشدد رئيس المؤسسة التي تعمل على تخليص أوكرانيا مما له علاقة بالاتحاد السوفيتي على أن "تمثال "الوطن الأم" منشأة هندسية معقدة لا تقبل تفكيك شيء فيها".
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