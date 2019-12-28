رئيس اقليم كردستان العراق يستنكر الضغوط التي يتعرض لها برهم صالح

استنكر رئيس إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، الضغوط التي يتعرض لها الرئيس العراقي برهم صالح لرفضه تكليف رئيس جديد للوزراء يرفضه الشارع، داعيا للاستجابة لمطالب المحتجين.
ولفت بارزاني في بيان، الى انه "يبدو أن رئيس الجمهورية السيد برهم صالح يتعرض لضغوط كبيرة وبخلاف الآليات والأسس الدستورية"، مشددا على أن "أي حل يجب أن يكون قائماً على أساس الدستور ووفقاً للسياقات القانونية".
وأضاف بارزاني: "لاختيار مرشح وطني وغير جدلي لرئاسة الحكومة يكون مقبولا من القوى المؤثرة، ينبغي الأخذ في الحسبان المطالب المشروعة للمتظاهرين، وأوضاع ومصالح البلد عند اختياره، وأن تقدم المساعدة للحكومة القادمة لغرض اجتياز المرحلة الانتقالية المقبلة، والإعداد لانتخابات جديدة".
وأعرب بارزاني عن قلقه من "تصاعد وتيرة الأحداث في البلاد، قائلا "نتابع بقلق بالغ وعن كثب أوضاع وتطورات العراق الذي يعاني أزمة عميقة".
وأكمل "بينما ينذر التهديد بعدم الاستقرار والمزيد من تعقيد الأوضاع بالمضي نحو مستقبل مجهول، فإن الواجب يحتم على الجميع التعامل مع الوضع بالتفاهم وبروح وطنية وبمسؤولية وبعيدا عن الضغوط السياسية لاجتياز المرحلة وفقاً للسياقات الدستورية".
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