هادي أبو الحسن: لا بد من العودة الى الأرض

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​هادي ابو الحسن​ في حديث إذاعي انه "لا بد من العودة الى الأرض و​الحزب التقدمي الإشتراكي​ يقوم بتوفير ما يستطيع من مقومات للمساعدة وهذا واجب علينا".

واعتبر ان "التركيز على القطاعات الانتاجية يخفف من حدة الاستيراد وهذا يتم من خلال معالجة المعابر عير الشرعية".