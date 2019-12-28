هادي أبو الحسن: لا بد من العودة الى الأرض

رأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي ابو الحسن في حديث إذاعي انه "لا بد من العودة الى الأرض والحزب التقدمي الإشتراكي يقوم بتوفير ما يستطيع من مقومات للمساعدة وهذا واجب علينا".
واعتبر ان "التركيز على القطاعات الانتاجية يخفف من حدة الاستيراد وهذا يتم من خلال معالجة المعابر عير الشرعية".
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