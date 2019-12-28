بوليفيا تمنع دخول دبلوماسيين إسبان إلى سفارة المكسيك









اسماء السيد - لاباز: أعلنت بوليفيا الجمعة أنها منعت دخول دبلوماسيين إسبان يرافقهم رجال أمن مقنّعون ومسلحون، إلى السفارة المكسيكية، حيث لجأ عشرات الموظفين السابقين في حكومة الرئيس السابق إيفو موراليس.

قالت وزيرة الخارجية البوليفية كارين لونغاريك "حاول أشخاص تم تحديدهم على أنهم موظفون في سفارة إسبانيا في بوليفيا، يرافقهم رجال مقنّعون، الدخول خلسة وبشكل سري إلى الممثلية الدبلوماسية المكسيكية في لاباز"، من دون أن تُحدد ما إذا كانت هذه العملية تهدف إلى مساعدة مؤيدي موراليس على الفرار.

وأشارت إلى أن الموظفين الدبلوماسيين والأمنيين في السفارة الإسبانية في بوليفيا غير مخوّلين حمل أسلحة نارية وارتداء ملابس تخفي هوياتهم، وهي "أفعال تتعارض والممارسات الدبلوماسية". وردًا على سؤال بشأن خطة محتملة للفرار وضعها إسبان ومكسيكيون، قالت الوزيرة إن هناك تحقيقات جارية.

يوجد داخل السفارة المكسيكية في لاباز نحو 12 مسؤولًا سابقًا في حكومة موراليس استقالوا في 10 نوفمبر في أعقاب تخلي الجيش عن موراليس بعد ثلاثة أسابيع من الاحتجاجات العنيفة.