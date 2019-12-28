الجوف.. مقتل ثلاثة من مسلحي المليشيا بكمين للجيش في خب والشعف

السبت 28 ديسمبر 2019

قُتل وأصيب عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، بكمين محكم نفذه أفراد من قوات الجيش الوطني، في مديرية خب الشعف، بمحافظة الجوف.



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واستدرجت قوات الجيش، مساء الجمعة، مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي، في جبهة المهاشمة، وباغتتها بهجوم عنيف.

وبحسب مصادر عسكرية، أسفر الكمين عن مصرع ثلاثة من العناصر الحوثية، وجرح آخرين، فيما لاذ من نجا منهم بالفرار.