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شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة تصد هجوما لمليشيا الحوثي في جبهة ثرة بين أبين والبيضاء والان مع التفاصيل
السبت 28 ديسمبر 2019
صدت المقاومة الجنوبية، هجوماً حوثياً من عدة محاور، في وقت متأخر من مساء الجمعة 27 ديسمبر/ كانون الأول 2019م، في جبهة ثرة، بمحافظة أبين جنوبي اليمن.
ووفق المركز الإعلامي لجبهة ثرة، أكد ركن عمليات الجبهة، عبدالله الوليدي، أن وحدات المقاومة الجنوبية، تمكنت، الجمعة، من صد هجوم كبير شنته مليشيا الحوثي على المواقع المتقدمة والمتوسطة في الجبهة.
واستخدمت المليشيا في الهجوم الذي شنته من عدة محاور، مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة من راجمات صواريخ ودبابات وعربات BMB ومدفعية الهاون، قابل ذاك صمود لأفراد المقاومة، ورد مماثل بمدفعية الهاون.
ووفق مصادر المقاومة الجنوبية، تكبدت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، أجبرتها على التراجع
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