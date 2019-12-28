- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: كشفت أزمة العراق وقوف الجماعات الموالية لإيران حجر عثرة أمام حلحلة الأزمة والان مع التفاصيل
السبت 28 ديسمبر 2019
قالت صحيفة خليجية، "يوماً بعد الأخر كشفت الأزمة العراقية، عن وقوف الجماعات والأحزاب الموالية لإيران حجر عثرة أمام حلحلة الأزمة، لاسيما وأن هذه الجماعات تبدد أي أفق أمام الحل السياسي".
وأضافت صحيفة "البيان" الصادرة اليوم السبت "وفاقم من خطورة المشهد وضع الرئيس برهم صالح الاستقالة رهن موافقة البرلمان. لا يخفى على أحد أن الأزمة بدأت تتشعب وتحتاج إلى صوت الحكمة لتفكيك عناصرها ومبررات استمرارها".
ومضت "ولابد من وقفة تأمل طويلة وتحليل أسباب ونتائج الأزمة الحادة والبحث عن حلول تضمن حل الأزمة وعبور أرض الرافدين إلى بر الأمان".
وقالت "مهما كانت الأسباب والمبررات الفوضى السياسية القائمة في العراق بسبب رهن القرار السياسي بيد من هم خارج الحدود".
ومضت "ليست في صالح الشعب ولا في صالح الوطن. وصول العراق إلى مربعي الاستقرار والأمن من جهة والحرية والديمقراطية من جهة أخرى، لا يستقيم إذا ما تم إبقاء الأزمات الحالية دون حلحلة.
وتابعت " الأخطر من هذا أنه ليس ثمة أفق منظور وإن كان بعيدًا يُشير إلى احتمال الخلاص منها، ومما يجعل الأمر في غاية السوء، هو انعدام رؤية الحل لدى الجميع، لذلك فقد آن الأوان لتجاوز الخلافات والبحث عن حلول تلقى الرضا والإجماع الشعبي.
واختتمت" الوضع الصعب الذي يمر به العراق يتطلب من الجميع شعباً وحكومةً وأحزاباً وكيانات وقيادات أن تصب جميع أولوياتهم وتصرفاتهم ومواقفهم ومبادئهم للوطن مهما كانت الظروف دون انتظار الحل من الخارج. الإرادة العراقية الخالصة تمكن من لم الشمل السياسي المتفرق، على أسس الوطنية الحقة والاتفاق على أن بناء الدول لا يتم إلا بتنمية شاملة لا تستثني أحداً أو منطقة أوفئة
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة: كشفت أزمة العراق وقوف الجماعات الموالية لإيران حجر عثرة أمام حلحلة الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.